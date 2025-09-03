DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1651 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Aktienkurs im Fokus

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend mit roter Tendenz

04.09.25 20:25 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 84,22 USD ab.

United Parcel Service Inc. (UPS)
Die United Parcel Service-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 84,22 USD. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 83,67 USD. Mit einem Wert von 85,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 871.049 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 72,17 Prozent wieder erreichen. Am 04.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,67 USD ab. Mit einem Kursverlust von 0,65 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,55 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.

United Parcel Service veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

