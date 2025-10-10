DAX24.585 -0,1%Est505.615 -0,2%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,83 +1,7%Nas23.078 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,64 -2,4%Gold3.982 +0,2%
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Kursentwicklung im Fokus

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zieht am Nachmittag an

10.10.25 16:09 Uhr

10.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von United Parcel Service zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 85,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
73,89 EUR 0,25 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 85,86 USD zu. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 85,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 111.530 United Parcel Service-Aktien.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,00 USD an. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 40,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (82,00 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 127,00 USD.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen

In eigener Sache

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

