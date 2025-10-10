United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 85,86 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 85,86 USD zu. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 85,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 111.530 United Parcel Service-Aktien.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,00 USD an. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 40,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (82,00 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 127,00 USD.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 USD je Aktie belaufen.

