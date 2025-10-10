United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zieht am Nachmittag an
Die Aktie von United Parcel Service zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 85,86 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 85,86 USD zu. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 85,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 111.530 United Parcel Service-Aktien.
Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,00 USD an. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 40,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (82,00 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.
Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 127,00 USD.
Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie
S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen
Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Parcel Service
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|03.04.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.01.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|19.12.2024
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|25.10.2024
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2020
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|05.12.2018
|United Parcel Service Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen