Aktienkurs aktuell

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service legt am Abend zu

15.09.25 20:24 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service legt am Abend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 84,44 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 84,44 USD. Den Tageshöchststand markierte die United Parcel Service-Aktie bei 85,17 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,82 USD. Zuletzt wechselten 361.959 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,00 USD) erklomm das Papier am 25.10.2024. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 41,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (82,00 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 2,89 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,54 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 130,67 USD.

Am 29.07.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,51 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

