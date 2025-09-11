United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service legt am Abend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 84,44 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 84,44 USD. Den Tageshöchststand markierte die United Parcel Service-Aktie bei 85,17 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,82 USD. Zuletzt wechselten 361.959 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,00 USD) erklomm das Papier am 25.10.2024. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 41,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (82,00 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 2,89 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,54 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 130,67 USD.
Am 29.07.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,51 USD je United Parcel Service-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren
EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet
Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Parcel Service
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|03.04.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.01.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|19.12.2024
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|25.10.2024
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2020
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|05.12.2018
|United Parcel Service Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen