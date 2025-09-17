United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Donnerstagnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,50 USD.

Um 15:52 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 84,50 USD nach oben. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,08 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,43 USD. Zuletzt wechselten via New York 188.417 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 145,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 2,95 Prozent sinken.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,54 USD je United Parcel Service-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,67 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 21,22 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,50 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

