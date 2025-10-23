United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 87,80 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 87,80 USD. Im Tageshoch stieg die United Parcel Service-Aktie bis auf 88,47 USD. Bei 87,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 107.390 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,00 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 65,15 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 6,60 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,55 USD. Analysten bewerten die United Parcel Service-Aktie im Durchschnitt mit 127,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 21,22 Mrd. USD, gegenüber 21,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,54 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren. United Parcel Service dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,44 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet