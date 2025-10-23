United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 87,54 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 87,54 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 88,47 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 87,59 USD. Bisher wurden heute 394.777 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 65,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 6,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 127,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21,22 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren. Am 27.10.2026 wird United Parcel Service schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,44 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

