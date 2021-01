Deutsche Bank-Aktie schwach - Anleihegeschäft der US-Banken enttäuscht

Am Nachmittag büßten sie zuletzt 3,3 Prozent auf 9,36 Euro ein. Börsianer verwiesen vor allem auf das überraschend schwache Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) der beiden US-Banken im vierten Quartal. Zwar hätten die Erträge in dem Segment bei Goldman Sachs um sechs Prozent höher gelegen als ein Jahr zuvor. Doch am Markt sei mehr erwartet worden. Bei der Bank of America gingen die Erträge in dem Bereich sogar um rund fünf Prozent zurück, während am Markt ein Zuwachs erwartet worden war.

Daher zögen Anleger nun Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung der Deutschen Bank, hieß es. Denn dieses Geschäft spiele bei dem Dax-Konzern - anders als bei der Commerzbank - eine durchaus größere Rolle.

