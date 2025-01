US-Steuerpläne

Die im DAX notierten Vorzüge von Volkswagen stehen am Freitag etwas unter Druck.

Werte in diesem Artikel

Auf XETRA sinkt der Kurs der VW-Aktie zeitweise um 0,16 Prozent auf 87,22 Euro.

Einem Händler zufolge könnten ausbleibende US-Steuervergünstigen belasten. Er verwies auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach einige Elektrofahrzeuge von Herstellern wie Volkswagen oder Stellantis in den Vereinigten Staaten künftig nicht mehr auf einer Liste für Steuergutschriften beim Kauf bestimmter Fahrzeuge stehen sollen, weil die Regeln dafür strenger geworden seien. Auch die Aktien von Stellantis verlieren an der EURONEXT in Paris zeitweise 3,44 Prozent auf 12,192 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)