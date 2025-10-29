DAX24.286 ±0,0%Est505.730 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,50 +3,3%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.271 +0,3%Euro1,1641 -0,1%Öl64,64 +0,3%Gold4.025 +2,2%
US-Zollpolitik im Blick

GE HealthCare-Aktie kaum verändert: US-Zölle belasten Medizintechnikkonzern - trotzdem optimistischer

29.10.25 13:05 Uhr
NASDAQ-Aktie GE HealthCare wenig bewegt: US-Zölle belasten, doch Ausblick bleibt positiv | finanzen.net

Dem US-Medizintechnikanbieter GE HealthCare hat die US-Zollpolitik im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE HealthCare Technologies
66,17 EUR -1,94 EUR -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Überschuss sank um rund fünf Prozent auf 446 Millionen US-Dollar, während der Umsatz um fast sechs Prozent auf gut 5,1 Milliarden Dollar stieg, wie der Konzern am Mittwoch in Chicago mitteilte. Damit schlug sich der Konkurrent von Siemens Healthineers besser als gedacht. Konzernchef Peter Arduini engt nunmehr seine Zielspanne für den Gewinn in diesem Jahr nach oben hin ein. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notierte die Aktie zuletzt unverändert auf 79,40 US-Dollar.

Wegen der Zollbelastungen wirtschaftete GE HealthCare im vergangenen Quartal weniger profitabel: Die Nettogewinnmarge sank um einen Prozentpunkt auf 8,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie ging von 1,14 auf 1,07 Dollar zurück, Analysten hatten allerdings mit einem noch schlechteren Ergebnis gerechnet. Vom Konzern hieß es dazu, ohne die Auswirkungen der US-Zölle hätten die Margen und der Gewinn je Aktie über dem Vorjahr gelegen, anstatt zu fallen.

Trotz der Zollbelastungen fand Konzernlenker Arduini am Mittwoch zahlreiche Gründe für seine optimistischere Prognose: Er sprach von einer "robusten Auftragslage im Quartal über alle Segmente hinweg". Zudem stehe GE HealthCare als Folge seiner intensivierten Forschungsausgaben vor einer "Innovationswelle".

Für das Gesamtjahr steuert das Management nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,51 bis 4,63 Dollar an, zuvor hatte das Mindestziel lediglich auf 4,43 Dollar gelautet. 2024 hatte GE HealthCare hier 4,49 Dollar ausgewiesen. Der Umsatz soll aus eigener Kraft - wie bisher geplant - um rund drei Prozent zulegen.

GE HealthCare entstand 2023 durch Abtrennung vom inzwischen aufgespaltenen Mischkonzern General Electric.

/tav/mis/jha/

CHICAGO (dpa-AFX)

