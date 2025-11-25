DAX23.392 +0,7%Est505.564 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 -4,5%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.181 -1,8%Euro1,1558 +0,3%Öl62,36 -1,6%Gold4.145 +0,2%
USA: Einzelhandelsumsätze steigen weniger als erwartet

25.11.25 14:47 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im September weniger gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet - nach einem Anstieg um 0,6 Prozent im August. Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen legten die Einzelhandelserlöse im September wie erwartet um 0,3 Prozent zu.

Die Daten wurden mit großer Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden. Es war der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte./jsl/mis