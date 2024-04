Verbraucher aufgepasst

Im Mai 2024 stehen für Verbraucher einige Änderungen an, die sich auf verschiedene Bereiche des Alltags auswirken werden. Von höheren Flugticketsteuern über die Einführung von 100 Prozent Biosprit für Dieselfahrzeuge bis hin zu neuen Regelungen beim Neuwagenkauf und in der Verkehrssicherheit - ein Überblick über die bedeutendsten Neuerungen.

• Höhere Steuern auf Flugreisen

• Eurovision Song Contest wird angepasst

• Pflegekräfte dürfen sich über höhere Löhne freuen

DB Streckenagent wird eingestellt

Ab dem 1. Mai werden Flugreisende mit erhöhten Kosten konfrontiert sein, da die Ticketsteuer je nach Flugdistanz um mehr als 20 Prozent steigt. Die Erhöhung der Steuern für Flugreisen ab Mai 2024 ist Teil des Haushaltsfinanzierungsgesetzes, das darauf abzielt, Haushaltslöcher zu stopfen und die Einnahmen des Bundes zu steigern. Die Luftverkehrssteuer wird entsprechend angehoben, wodurch die Kosten für Flugtickets steigen. Diese Steuererhöhung betrifft alle Flugreisenden und variiert je nach Entfernung. Für Flüge innerhalb Europas, die in die Distanzklasse I fallen, bedeutet dies eine Erhöhung der Steuer von 12,73 Euro auf 15,53 Euro. Bei Mittelstreckenflügen (Distanzklasse II) beispielsweise nach Nordafrika oder in den mittleren Osten steigt die Steuer von 32,25 Euro auf 38,72 Euro. Für Langstreckenflüge (Distanzklasse III) wie etwa nach Nord- und Südamerika erhöht sich die Steuer von 58,06 Euro auf 70,83 Euro.

Auch für Bahnreisende gibt es Neuerungen. Die Deutsche Bahn stellt ihre App DB Streckenagent am 2. Mai ein. Die App, die Fahrgästen bisher ermöglichte, sich über aktuelle Störungen und Verzögerungen auf ihren geplanten Routen zu informieren, wird nun eingestellt. Die Entscheidung, den DB Streckenagenten außer Betrieb zu nehmen, geht einher mit dem Vorhaben der Deutschen Bahn, ihre digitalen Angebote zu optimieren und zu konsolidieren. Künftig sollen die Funktionen und Dienstleistungen, die der Streckenagent bereitstellte, in die bereits etablierte und weit verbreitete DB Navigator App integriert werden. Diese Integration zielt darauf ab, den Kunden einen nahtloseren und umfassenderen Zugang zu Fahrplänen, Verbindungen und Echtzeitinformationen zu bieten, ohne dass sie zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen.

Zahlreiche Änderungen für Autofahrer

Eine bedeutende Änderung betrifft auch Autofahrer, die ab Mai die Möglichkeit haben werden, Biodiesel zu tanken, der vollständig aus Abfallstoffen wie gebrauchtem Frittenfett produziert wird. Diese Option war bisher nur als Beimischung zum herkömmlichen Diesel verfügbar. Die Neuregelung wird voraussichtlich ab Mai wirksam, ein konkretes Datum steht jedoch noch aus.

Für Käufer von Neuwagen gibt es ebenfalls Neuerungen ab dem 1. Mai. Sie erhalten umfassendere Informationen zu Verbrauchs- und Emissionswerten direkt beim Händler. Die CO2-Farbskala, die Autos von A (grün) bis G (rot) klassifiziert, wird angepasst und berücksichtigt nun nicht mehr das Gewicht des Fahrzeugs. Zusätzlich müssen die voraussichtlichen CO2-Kosten für die nächsten zehn Jahre angegeben werden.

Ab dem 1. Mai werden darüber hinaus deutsche Verkehrssünder, die in der Schweiz beispielsweise beim Falschparken oder Rasen erwischt werden, durch Deutschland zur Zahlung aufgefordert, sofern die Strafe 70 Euro oder 80 Franken übersteigt. Gleiches gilt umgekehrt für Schweizer in Deutschland. Bisher war es in beiden Fällen praktisch möglich, einen Bußgeldbescheid nicht zu zahlen und die Angelegenheit auszusitzen.

KI-Regelung und Eurovision Song Contest

Der Konzern Meta, zu dem Facebook gehört, führt ab Mai eine neue Regelung ein. Künstlich erzeugte oder manipulierte Fotos und Videos zu wichtigen Themen erhalten Warnhinweise, statt gelöscht zu werden. Ziel ist es, die Irreführung der Öffentlichkeit zu vermeiden.

Beim Eurovision Song Contest gibt es einige Regeländerungen, die den Wettbewerb noch aufregender machen sollen. Eine dieser Änderungen betrifft die Auftritte der fünf größten Geldgeber, zu denen auch Deutschland gehört. Diese Länder, die als die sogenannten "Big Five" bekannt sind, werden nun auch in den beiden Halbfinalen mit vollständigen Live-Auftritten vertreten sein. Trotz ihrer Teilnahme an den Halbfinalen bleiben sie jedoch automatisch für das eigentliche Finale qualifiziert. Eine weitere Neuerung betrifft die Freigabe der Telefon- und Onlineabstimmung am Finalabend. Diese wird nun gleich zu Beginn des ersten Auftritts freigeschaltet, sodass die Zuschauer ihre Stimmen direkt nach dem Live-Erlebnis abgeben können. Diese Änderungen sollen dazu beitragen, den Eurovision Song Contest noch dynamischer und interaktiver zu gestalten und das Engagement der Zuschauer zu fördern. Das Finale findet in diesem Jahr am 11. Mai 2024 in Malmö statt.

Höhere Löhne für Pflegekräfte

Ab Mai 2024 treten auch einige neue Regelungen im Bereich der Pflege in Kraft. Eine bedeutende Änderung betrifft den Mindestlohn für Pflegekräfte. Hier werden unterschiedliche Lohnsätze festgelegt, abhängig von der Qualifikation der Pflegekräfte. Ungelernte Pflegekräfte erhalten einen Mindestlohn von 15,50 Euro pro Stunde, während Pflegekräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung einen Stundenlohn von 16,50 Euro erwarten können. Für Pflegefachkräfte ist der Mindestlohn sogar noch höher und beträgt 19,50 Euro pro Stunde.

