Bayer macht wohl Fortschritte bei Lösung von Roundup-Klagen - Aktie nachbörslich gefragt

Aktien in diesem Artikel Bayer 50,82 EUR

0,63% Charts

News

Analysen

Der Konzern habe sich mit rund einem halben Dutzend Anwaltskanzleien, die Zehntausende Kläger vertreten, auf Vergleiche geeinigt, wodurch die Klagewelle einer endgültigen Lösung näher rückt, hieß es von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Dem Konzern wird vorgeworfen, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup Krebs verursacht.

Die sechs großen Kanzleien sprächen im Namen von Dutzenden anderer Kanzleien, die einen Großteil der Bayer-Kläger repräsentieren, hieß es. Bayer bemüht sich darum, Roundup weiter verkaufen zu können, gleichzeitig aber den laufenden Rechtsstreit beizulegen, nachdem drei Niederlagen in Geschworenenprozessen den Aktienkurs deutlich belastet haben.

Bayer und die Anwälte der Kläger verhandeln seit Wochen über einen Vergleich in Höhe von 10 Milliarden Dollar, wie das Wall Street Journal bereits unter Berufung auf informierte Personen berichtete.

Bayer-Aktie nachbörslich gefragt

Kräftig nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Freitag. Dabei seien die Umsätze erneut sehr hoch gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Etwas deutlicher als bei den anderen DAX-Werten fiel das Plus in der Bayer-Aktie aus, die 6,6 Prozent höher getaxt wurde. Der Konzern habe sich mit rund einem halben Dutzend Anwaltskanzleien, die Zehntausende Kläger vertreten, auf Vergleiche geeinigt, wodurch die Klagewelle einer endgültigen Lösung näher rückt, hieß es von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

DJG/DJN/err/sha

Von Laura Kisisto und Jacob Bunge

CHICAGO (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock, Lukassek / Shutterstock.com