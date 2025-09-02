DAX23.597 +0,5%ESt505.328 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.211 -0,2%Nas21.548 +1,3%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1671 +0,2%Öl67,62 -2,1%Gold3.563 +0,8%
Aktienkurs im Fokus

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Mittwochnachmittag im Minus

03.09.25 16:10 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Mittwochnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 272,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
233,00 EUR 3,60 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von VeriSign gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 272,23 USD abwärts. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 272,23 USD nach. Bei 273,46 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.860 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,41 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Mit einem Zuwachs von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 55,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten VeriSign-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 USD aus.

Am 24.07.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 409,90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 387,10 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen