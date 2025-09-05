DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.522 -0,4%Nas21.931 +0,2%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.645 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign präsentiert sich am Nachmittag stärker

10.09.25 16:11 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 287,62 USD zu.

Um 15:51 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 287,62 USD zu. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 288,09 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 284,45 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.486 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 7,92 Prozent wieder erreichen. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,94 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 24.07.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 409,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen