VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 287,62 USD zu.

Um 15:51 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 287,62 USD zu. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 288,09 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 284,45 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.486 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 7,92 Prozent wieder erreichen. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,94 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 24.07.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 409,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

