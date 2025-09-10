VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 284,07 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 284,07 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 284,70 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 284,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7.942 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,27 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 175,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Mit einem Kursverlust von 38,17 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 24.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 409,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

