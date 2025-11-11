VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign präsentiert sich am Nachmittag stärker

VeriSign im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von VeriSign konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 248,79 USD. Der Kurs der VeriSign-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 249,00 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 30.799 Stück.

Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 24,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 177,52 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,27 USD, nach 2,07 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 419,10 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent gesteigert.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 9,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

