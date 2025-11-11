VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Blick auf VeriSign-Kurs

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 248,46 USD.

Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 248,46 USD. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 249,90 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 246,47 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 95.015 Aktien.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 24,93 Prozent wieder erreichen. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 177,52 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 USD belaufen.

VeriSign ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 419,10 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 390,60 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,12 USD je VeriSign-Aktie.

