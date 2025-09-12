VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Montagnachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 288,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:42 Uhr 1,1 Prozent auf 288,72 USD. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 289,42 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,56 USD. Bisher wurden via NASDAQ 8.614 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

