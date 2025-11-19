VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von VeriSign. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 247,50 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. 25,42 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 177,52 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Am 23.10.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 419,10 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,12 USD je VeriSign-Aktie.

