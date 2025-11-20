VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Kurs der VeriSign

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 247,97 USD.

Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 247,97 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VeriSign-Aktie bisher bei 249,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 248,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.572 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 20,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 28,24 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.10.2025. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 419,10 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,12 USD je Aktie.

