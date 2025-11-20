DAX23.502 +1,5%Est505.624 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.069 +2,2%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,12 +0,7%Gold4.081 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Kurs der VeriSign

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

20.11.25 16:08 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 247,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
212,20 EUR -1,80 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 247,97 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VeriSign-Aktie bisher bei 249,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 248,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.572 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 20,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 28,24 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.10.2025. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 419,10 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

In eigener Sache

Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen