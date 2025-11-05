Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon präsentiert sich am Abend fester

So bewegt sich Verizon

Die Aktie von Verizon zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,56 USD.

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 39,56 USD. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 39,72 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 39,33 USD. Zuletzt wechselten 1.639.609 Verizon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,70 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 5,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2024 mit 2,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,74 USD je Aktie ausschütten.

Verizon ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 33,82 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Verizon am 27.01.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,69 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

