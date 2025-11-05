DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.565 +0,9%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1492 ±0,0%Öl63,54 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Profil
So bewegt sich Verizon

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon präsentiert sich am Abend fester

05.11.25 20:23 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von Verizon zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,55 EUR 0,39 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 39,56 USD. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 39,72 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 39,33 USD. Zuletzt wechselten 1.639.609 Verizon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,70 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 5,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2024 mit 2,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,74 USD je Aktie ausschütten.

Verizon ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 33,82 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Verizon am 27.01.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,69 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus

Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
