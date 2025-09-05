Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon fällt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 43,34 USD.

Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 43,34 USD. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 43,01 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 43,10 USD. Bisher wurden via New York 1.140.769 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 37,59 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,27 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent auf 34,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Am 27.10.2026 wird Verizon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,70 USD je Aktie aus.

