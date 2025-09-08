Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Verizon-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Verizon. Zuletzt wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 43,51 USD nach oben.

Die Verizon-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 43,51 USD. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 43,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 381.803 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,84 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Am 21.07.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Verizon.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,70 USD je Aktie aus.

