Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Dienstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Verizon zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Verizon legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 40,31 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 40,31 USD zu. Die Verizon-Aktie legte bis auf 40,32 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,08 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 541.557 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,48 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 37,59 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,74 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 29.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 33,82 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 33,33 Mrd. USD umgesetzt.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Verizon-Aktie.

