So bewegt sich Verizon

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag im Plus

10.11.25 16:08 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Verizon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 40,10 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,10 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Verizon-Aktie bei 40,15 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,81 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 651.697 Aktien.

Bei 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 37,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,74 USD aus.

Am 29.10.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Verizon 33,82 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Verizon am 27.01.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

