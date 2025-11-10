Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Verizon gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 39,73 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 39,73 USD. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 39,58 USD. Mit einem Wert von 39,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.725.919 Verizon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,59 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 5,39 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,74 USD aus.

Am 29.10.2025 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 33,82 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,69 USD im Jahr 2025 aus.

