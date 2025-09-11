DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.935 -0,4%Nas22.173 +0,6%Bitcoin99.242 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,91 +0,9%Gold3.647 +0,4%
Aktienkurs im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend verlustreich

12.09.25 20:24 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Verizon. Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 43,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
37,47 EUR 0,33 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 43,94 USD. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,77 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 866.495 Verizon-Aktien.

Bei einem Wert von 47,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Gewinne von 7,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 37,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 14,45 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD.

Verizon gewährte am 21.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,09 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,70 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite

In eigener Sache

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
