Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon zieht am Montagnachmittag an
Die Aktie von Verizon gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 44,10 USD.
Um 15:53 Uhr wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 44,10 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 44,25 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 44,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 448.236 Verizon-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,59 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,76 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen.
Am 21.07.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34,50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 32,80 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,70 USD je Verizon-Aktie.
