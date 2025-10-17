Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Freitagnachmittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Verizon. Zum Vortag unverändert notierte die Verizon-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 40,38 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Verizon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 40,38 USD. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 40,60 USD. Das Tagestief markierte die Verizon-Aktie bei 40,31 USD. Bei 40,52 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.073.466 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,27 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,59 USD am 11.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 6,91 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 21.07.2025. Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 34,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 32,80 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Verizon am 29.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 20.10.2026 dürfte Verizon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,69 USD je Aktie belaufen.

