Notierung im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Freitagabend auf grünem Terrain

17.10.25 20:23 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Freitagabend auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Verizon. Zuletzt sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 40,47 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,57 EUR 0,07 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 40,47 USD. Die Verizon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,66 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,52 USD. Zuletzt wechselten 2.491.593 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 17,01 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 37,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 7,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Verizon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,69 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

