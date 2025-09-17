DAX23.618 +1,1%ESt505.449 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.144 +0,3%Nas22.517 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 Continental 543900 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 PUMA 696960 Intel 855681 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf Verizon-Kurs

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Verizon am Nachmittag ins Minus

18.09.25 16:11 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Verizon am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Verizon. Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 43,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
37,10 EUR -0,06 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 43,72 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 43,69 USD. Bei 43,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 569.885 Verizon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. 8,31 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 16,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.

Am 21.07.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Verizon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Verizon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verizon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen