Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Verizon am Nachmittag ins Minus

Blick auf Verizon-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Verizon. Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 43,72 USD.

Die Verizon-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 43,72 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 43,69 USD. Bei 43,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 569.885 Verizon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. 8,31 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 16,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.

Am 21.07.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Verizon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite