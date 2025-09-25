Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon legt am Freitagnachmittag zu

Verizon im Fokus

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 43,61 USD.

Das Papier von Verizon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 43,61 USD. Die Verizon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,58 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 369.231 Aktien.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 USD aus.

Verizon gewährte am 21.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 34,50 Mrd. USD gegenüber 32,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Am 27.10.2026 wird Verizon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,70 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

