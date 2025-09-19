DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,3%Dow46.426 +0,2%Nas22.794 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,57 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Aktienentwicklung

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend leichter

22.09.25 20:25 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Verizon. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 43,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
36,58 EUR -0,52 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 43,07 USD. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,99 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.474.912 Verizon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,95 Prozent. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 12,72 Prozent sinken.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,09 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Verizon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,70 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

