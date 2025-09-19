Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Montagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Verizon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,23 USD ab.
Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 43,23 USD. Zwischenzeitlich weitete die Verizon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,22 USD aus. Bei 43,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 497.473 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 8,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,05 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 2,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je Verizon-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 21.07.2025. Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,09 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 34,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 32,80 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,70 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.
