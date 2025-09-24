Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Donnerstagabend gefragt
Die Aktie von Verizon zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 43,35 USD.
Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 43,35 USD. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 43,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,40 USD. Zuletzt wurden via New York 1.897.472 Verizon-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 9,24 Prozent Luft nach oben. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 13,29 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,73 USD.
Am 21.07.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,50 Mrd. USD – ein Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Verizon veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Verizon-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.
In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
