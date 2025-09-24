Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Donnerstagnachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 43,54 USD zu.

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 43,54 USD. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 43,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 665.307 Verizon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 15,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 21.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,50 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Verizon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

