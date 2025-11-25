Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Verizon am Dienstagabend zu
Die Aktie von Verizon zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Verizon-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 40,51 USD.
Um 20:08 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,51 USD. Die Verizon-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,80 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.816.233 Verizon-Aktien.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,91 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 7,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,69 USD aus.
Am 29.10.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 33,82 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.
Verizon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Verizon.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Verizon-Aktie.
Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus
Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
