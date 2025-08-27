Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 43,89 USD ab.

Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 43,89 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Verizon-Aktie bisher bei 43,77 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,12 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 318.325 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 7,89 Prozent zulegen. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,35 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Verizon-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,70 USD je Aktie.

