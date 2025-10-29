DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.969 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1658 +0,1%Öl65,01 +0,9%Gold3.998 +1,5%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven? ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück
Verizon im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

29.10.25 16:08 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Verizon zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 40,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,52 EUR 0,74 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 40,20 USD. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 41,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,00 USD. Zuletzt wechselten 3.000.156 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 17,80 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,59 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 21.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33,33 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,68 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
