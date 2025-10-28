Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend gesucht

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 20:08 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,34 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,50 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,16 USD. Zuletzt wechselten 3.136.257 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 16,94 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,59 USD ab. Mit Abgaben von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Verizon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,74 USD ausgeschüttet werden.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Verizon 34,50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 26.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 4,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

