Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon präsentiert sich am Mittwochabend stärker

Die Aktie von Verizon zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 40,40 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 40,40 USD. Die Verizon-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,31 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 5.446.625 Verizon-Aktien.

Bei 47,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 17,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,59 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,94 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 USD aus.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,18 USD. Im letzten Jahr hatte Verizon einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,52 Prozent auf 34,50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2025 4,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

