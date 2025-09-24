Verluste in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück
Der ATX Prime notiert derzeit im Minus.
Werte in diesem Artikel
Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,54 Prozent tiefer bei 2.302,36 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 2.314,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2.314,75 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2.314,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2.296,38 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,436 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 25.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.378,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.187,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1.794,17 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 26,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.428,97 Punkten. 1.745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 2,60 Prozent auf 63,20 EUR), Flughafen Wien (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR), OMV (+ 0,57 Prozent auf 45,96 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,56 Prozent auf 26,90 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,48 Prozent auf 12,44 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6,88 Prozent auf 3,52 EUR), FACC (-4,09 Prozent auf 8,90 EUR), PORR (-3,69 Prozent auf 28,70 EUR), STRABAG SE (-3,21 Prozent auf 75,50 EUR) und Warimpex (-3,08 Prozent auf 0,50 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 145.292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32,311 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 9,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Erste Group Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Erste Group Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Erste Group Bank News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu OMV AG
Analysen zu OMV AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|09.05.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|27.04.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|25.04.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|09.03.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|08.11.2012
|OMV hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|06.11.2012
|OMV neutral
|J.P. Morgan Cazenove
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|18.10.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|04.06.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
|12.03.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen