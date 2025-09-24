DAX23.498 -0,7%ESt505.437 -0,5%Top 10 Crypto15,33 -1,9%Dow46.008 -0,3%Nas22.310 -0,8%Bitcoin94.973 -1,6%Euro1,1686 -0,5%Öl68,60 -0,7%Gold3.727 -0,2%
ATX Prime im Fokus

Verluste in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück

25.09.25 15:57 Uhr
Der ATX Prime notiert derzeit im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
83,75 EUR 0,70 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
8,94 EUR -0,35 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flughafen Wien AG
52,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Frequentis
62,80 EUR 0,20 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
18,55 EUR -1,25 EUR -6,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
45,98 EUR 0,38 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
28,70 EUR -1,10 EUR -3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
26,75 EUR -0,05 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
75,50 EUR -2,40 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
12,38 EUR 0,04 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,44 EUR 0,01 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Wienerberger AG
28,14 EUR -0,58 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
3,48 EUR 0,22 EUR 6,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
4,10 EUR -0,03 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.303,4 PKT -11,3 PKT -0,49%
Charts|News|Analysen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,54 Prozent tiefer bei 2.302,36 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 2.314,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2.314,75 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.314,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2.296,38 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,436 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 25.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.378,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.187,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1.794,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 26,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.428,97 Punkten. 1.745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 2,60 Prozent auf 63,20 EUR), Flughafen Wien (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR), OMV (+ 0,57 Prozent auf 45,96 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,56 Prozent auf 26,90 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,48 Prozent auf 12,44 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6,88 Prozent auf 3,52 EUR), FACC (-4,09 Prozent auf 8,90 EUR), PORR (-3,69 Prozent auf 28,70 EUR), STRABAG SE (-3,21 Prozent auf 75,50 EUR) und Warimpex (-3,08 Prozent auf 0,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 145.292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32,311 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 9,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen