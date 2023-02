Linde-Aktie: Linde Engineering baut für BASF Anlage für Synthesegas

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Nach Powell-Rede: DAX schließt im Plus -- IONOS-IPO durchwachsen -- Bed Bath & Beyond verhindert Insolvenz mit Aktienverkauf -- Uber überrascht mit schwarzen Zahlen -- Bayer, VW, E.ON im Fokus

Heidelberger Druckmaschinen fällt beim Ergebnis zurück. Manchester United offenbar Übernahmeziel für Investoren aus Katar. Microsoft will sich gegen Googles Bard positionieren - Britische Kartellwächter gegen Zukauf von Activision Blizzard. Hannover Rück kündigt Preiserhöhungen an. Siemens Energy hält nach Auslaufen des Börsenhandels 97,8 Prozent an Siemens Gamesa.