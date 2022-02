BVB-Aktie im Plus: Süle-Transfer laut BVB-Chef Watzke keine Kampfansage an die Bayern

"Wir haben ja den Bayern keinen Spieler abgeworben", sagte der BVB-Geschäftsführer am Dienstag der "Frankfurter Rundschau". Der Revierclub hatte zu Wochenbeginn die Einigung mit dem Nationalspieler aus München über einen Vierjahresvertrag vom kommenden Sommer an bekanntgegeben. "Es gab nur Argumente für diesen Transfer. Niklas ist im besten Alter, er ist Stammspieler in der Nationalmannschaft, hat jede Menge internationale Erfahrung und ist ablösefrei", kommentierte Watzke. Zuvor war es in den Gesprächen zwischen Süle und dem FC Bayern über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages zu keiner Einigung gekommen.

Die BVB-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,88 Prozent auf 4,36 Euro.

/bue/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, charnsitr / Shutterstock.com