Talent Knauff rückt in BVB-Startelf für Duell mit Manchester City - BVB-Sportdirektor glaubt an Verbleib von Haaland

Überraschenderweise beorderte BVB -Trainer Edin Terzic den erst 19 Jahre alten Angreifer Ansgar Knauff in die Startelf. Das Talent, das in der europäischen Königsklasse bisher erst einmal für sieben Minuten zum Einsatz kam, nimmt den Platz des erfahreneren Thorgan Hazard ein. In Jude Bellingham (17) und Erling Haaland (20) sind zwei weitere Jungprofis von Beginn an dabei.

Neben Knauff rücken Mateu Morey und Mahmoud Dahoud im Vergleich zur bitteren 1:2-Niederlage drei Tage zuvor gegen Eintracht Frankfurt neu ins Team. Hazard, Nico Schulz und Thomas Delaney sitzen stattdessen zunächst auf der Bank.

BVB-Sportdirektor Zorc glaubt an Verbleib von Haaland

Michael Zorc glaubt an einen Verbleib von Torjäger Erling Haaland in diesem Sommer bei Borussia Dortmund. "Wir planen weiter mit ihm - unabhängig davon, wo wir am Ende landen werden", sagte der BVB-Sportdirektor am Dienstag vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City.

Auf die jüngsten Medienberichte aus Spanien über ein Treffen zwischen Haalands Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola mit Barça-Präsident Joan Laporta reagierte Zorc gelassen. Der BVB habe mit dem Vater und dem Berater bereits vor der vielbeachteten Reise ein Gespräch geführt: "Sie haben von uns eine klare Botschaft bekommen." Demnach soll Haaland auch gehalten werden, wenn der Bundesliga-Fünfte die Qualifikation für die Champions League verpasst. "Natürlich ist das ein riesiges Medienthema, weil Erling derzeit der begehrteste Stürmer der Welt ist", kommentierte Zorc.

