Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 348,34 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere um 15:52 Uhr 1,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 350,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 347,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 176.793 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 366,53 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,22 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Mit Abgaben von 27,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 387,25 USD.

Visa gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Visa am 29.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,32 USD je Aktie aus.

