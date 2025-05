Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 356,98 USD.

Das Papier von Visa konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 356,98 USD. Die Visa-Aktie legte bis auf 357,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 354,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 176.229 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 369,12 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 3,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 29,20 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,40 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 387,25 USD.

Am 29.04.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,59 Mrd. USD – ein Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

