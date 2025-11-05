Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Visa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 339,33 USD ab.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 339,33 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 336,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 340,13 USD. Zuletzt wurden via New York 258.711 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 9,63 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 291,66 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,68 USD. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 396,40 USD.

Visa gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,65 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 10,72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,79 USD je Aktie.

