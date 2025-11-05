DAX24.071 +0,5%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.486 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1479 -0,1%Öl64,31 -0,1%Gold3.980 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Notierung im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag schwächer

05.11.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 339,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
295,85 EUR 0,40 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 339,65 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 339,56 USD. Bei 340,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 127.104 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,66 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 16,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,68 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 396,40 USD.

Am 28.10.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 10,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 9,62 Mrd. USD umsetzen können.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 22.01.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 12,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen