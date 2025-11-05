Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 339,65 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 339,65 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 339,56 USD. Bei 340,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 127.104 Visa-Aktien.
Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,66 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 16,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Visa seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,68 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 396,40 USD.
Am 28.10.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 10,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 9,62 Mrd. USD umsetzen können.
Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 22.01.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 12,79 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
