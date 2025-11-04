DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.513 -1,4%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.968 -0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag im Aufwind

04.11.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 337,89 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
292,35 EUR -0,25 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 337,89 USD zu. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 339,13 USD. Mit einem Wert von 336,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 156.965 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,13 Prozent. Bei 290,76 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,68 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 396,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 28.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

